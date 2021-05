GdS – Conte-Zhang, domani il faccia a faccia: le condizioni per continuare

Ieri ad Appiano un primo anticipo con l'incontro con la dirigenza

Ora però la partita più importante si gioca fuori dal campo e - come riporta La Gazzetta dello Sport - il tanto atteso incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang sul futuro si terrà domani. Già ieri ad Appiano Gentile c'è stata un anticipo di quello che potrebbe essere il faccia a faccia di domani, con il tecnico nerazzurro che ha incontrato tutta la dirigenza per tirare insieme una linea comune. Conte - si legge - non vuole ridimensionamenti, non accetterà passi indietro e questo passerà soprattutto dal mercato, dove metterà il veto per la vendita di Lautaro Martinez ed il terzetto difensivo Skriniar, De Vrij, Bastoni. Soprattutto gli ultimi infatti erano già stati inseriti nella lista dei possibili sacrificabili. Per Conte così non è, e prima di immergersi di nuovo nel lavoro in vista della stagione 2021-2022 vuole vederci chiaro.