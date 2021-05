Inter-Udinese, le probabili formazioni: c’è Padelli. Centrocampo rivoluzionato

In attacco spazio a Pinamonti

Ultimo match della stagione 2020-2021, con l'Inter che al fischio finale alzerà al cielo la coppa dei campioni d'Italia per poi mostrarla ai tifosi fuori San Siro. I nerazzurri sfideranno l'Udinese con l'obiettivo di vincere sia per cercare la vittoria contro tutte le squadre del campionato (mancano solo i bianconeri all'appello), sia per continuare la striscia di risultati positivi in casa (sono ora 15).