Pirelli: “Inter nel cuore anche senza maglia, continueremo ad essere al vostro fianco”

Il club è in attesa del nuovo sponsor

Dopo 26 anni c'è un addio, ed è quello di Pirelli come main sponsor dell' Inter . Un matrimonio durato davvero a lungo, quasi da sempre. Il marchio è legato indissolubilmente al club nerazzurro ma quella di oggi sarà l'ultima partita con lo sponsor sulla maglietta, vista la scadenza del contratto.

Pirelli però continuerà a sostenere l'Inter, essendo diventata Global Tyre Partner fino al 2024. Ecco il messaggio che hanno pubblicato per i tifosi e per la stessa società: "Continueremo ad essere al vostro fianco, a gioire e soffrire con l'Inter nel cuore, anche se non saremo più sulla maglia. Pirelli diventerà Global Tyre Partner 2021-2024. Grazie ai tifosi, alla società e ai giocatori che rendono grande l'Inter".