A San Siro arriva l’Udinese: Musso osservato speciale per il post Handanovic

Il portiere argentino partirà per la Coppa America con Lautaro

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non è un mistero che i nerazzurri stiano cercando il sostituto di Samir Handanovic, così come Milano sia una destinazione gradita al portiere argentino, che martedì partirà per la Coppa America con l'Argentina insieme a Lautaro Martinez. A 27 anni Musso è pronto per il grande salto e vuole prendersi - oltre alla titolarità in Nazionale - anche un grande club, magari per giocare la Champions League. Per strapparlo all'Udinese servono almeno 20 milioni di euro, ed è il più grande ostacolo alla possibile operazione di mercato.