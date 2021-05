Accadde Oggi – 23 maggio 2000: Inter-Parma 3-1, la super doppietta di Baggio decide lo spareggio Champions

Il Divin Codino, nonostante una stagione travagliata, con due fantastiche reti regala a Lippi la qualificazione nella principale manifestazione europea

Le premesse della stagione 1999/2000, furono sicuramente migliori rispetto al risultato finale. Dopo un mercato estivo rilevante, tra tutti l'acquisto di Vieri per 90 miliardi, e l'approdo a Milano di Marcello Lippi, l' Inter infatti vide sfumato l'obiettivo Scudetto e si dovette accontentare della qualificazione in Champions League. Obiettivo raggiunto non senza patemi e grazie alla vittoria nello spareggio contro il Parma. Con protagonista assoluto, dopo un'annata tutt'altro che semplice, Roberto Baggio.

Il 23 maggio 2000 allo Stadio Bentegodi di Verona si gioca Inter-Parma. I nerazzurri dopo aver terminato la stagione al quarto posto in classifica pari merito con i ducali, si giocano il piazzamento valido per la qualificazione in Champions League in gara secca. Lippi, dopo una stagione caratterizzata da un rapporto complicato con Baggio, lo schiera in attacco in tandem con Vieri. Il Divin Codino darà spettacolo, regalando ai nerazzurri, e al proprio allenatore, il traguardo europeo. Dall'altro lato il forte Parma guidato da Alberto Malesani.