Dalla Germania avvertono l’Inter: per Kostic servono almeno 20 milioni

Il calciatore serbo è un obiettivo per la fascia

L' Inter inizia a guardarsi intorno. Le risorse economiche per il prossimo mercato estivo non sono tante, dunque per aumentare la competitività della squadra o comunque tenerla costante, la società dovrà essere brava a cogliere le occasioni.

Un ruolo chiave in vista della prossima stagione è quello dell'esterno sinistro, e l'Inter sta monitorando vari profili. Uno di questi è sicuramente Filip Kostic, esterno sinistro giocatore dell'Eintracht Francoforte, classe 1992 di cui vi abbiamo già parlato. Come riporta il quotidiano FrankfurtenRundschau però il club tedesco non ha alcuna intenzione di fare sconti ed avverte le pretendenti. L'Eintracht vuole restare una squadra competitiva e non svende i propri pezzi pregiati: dunque, per la partenza di Kostic, serviranno tra i 20 ed i 25 milioni di euro.