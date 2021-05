GdS – Inter, ieri primo colloquio tra Conte e dirigenti. Domani il vertice con Zhang

Saranno ore caldissime per il futuro dell'allenatore leccese sulla panchina nerazzurra

Dopo il falso allarme di giovedì pomeriggio, in cui il vertice tra Antonio Conte e Steven Zhang non è andato in scena, nella giornata di ieri ad Appiano Gentile si sono visti tutti i dirigenti dell'Inter: da Marotta ed Antonello, fino ad Ausilio e Javier Zanetti. E' stato un primo contatto interlocutorio con il tecnico leccese prima dell'attesissimo faccia a faccia con il presidente che, secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe avvenire definitivamente domani.