Coppa Italia – Ecco il nuovo format: solo club di Serie A e B, via il 15 agosto

Subito in campo 12 squadre di Serie A

E' stata una giornata importante per il calcio italiano quella di oggi: come riportato da Calcio&Finanza il Consiglio di Lega ha deliberato la modifica della Coppa Italia. La coppa nazionale - con la finale in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia - ora sarà riservata soltanto ai club di Serie A e di Serie B.