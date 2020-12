Coppa Italia, ecco quando si giocherà Fiorentina-Inter

L’Inter di Antonio Conte è sicuramente concentrata sul riscatto in campionato, puntando allo Scudetto dopo la dolorosa e anticipata eliminazione dalle coppe europee. La classifica ora è molto più corta, con il Milan a una sola lunghezza e anche il calendario ora non è così difficoltoso. Tuttavia si avvicina rapidamente l’appuntamento con la Coppa Italia, obbiettivo da non sottovalutare.

Il trofeo nazionale può essere infatti una base solida per ricominciare ad abituarsi a vincere. Ecco perché i nerazzurri non devono fallire il primo ostacolo, ossia gli ottavi di finale contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Come annunciato oggi, la partita avrà luogo mercoledì 13 gennaio all’Artemio Franchi, alle ore 15.00.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<