Social – Vecino scalpita, rientro imminente?

Matias Vecino ha passato un vero e proprio calvario negli ultimi mesi. Il centrocampista uruguagio infatti è incappato in un’infezione al ginocchio che ha enormemente dilatato i tempi di recupero dall’operazione al menisco. Ora però, il calciatore sembra pronto a rientrare.

Vecino scalpita e non vede l’ora di rientrare in campo, come ha dimostrato il video che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Nel breve filmato si può vedere il centrocampista collere e allenarsi, sintomo di un ritorno a pieno regime sempre più prossimo.