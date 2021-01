Coppa Italia, in semifinale sarà ancora derby d’Italia: l’andata si giocherà a San Siro

Qualcuno – forse inconsciamente, forse rendendosene conto – già parlava della prossima sfida dell’Inter in Coppa Italia in funzione del derby d’Italia: e del resto, i pronostici tra Juventus e SPAL, per questa sera, tendevano tutti da una parte. E sia: in semifinale di Coppa Italia l’Inter di Antonio Conte se la vedrà nuovamente contro la Juventus, dopo il derby d’Italia stravinto dai nerazzurri (2-0) in campionato. I bianconeri hanno infatti battuto con facilità la SPAL, per quattro reti a zero. La partita d’andata delle semifinali si terrà a San Siro, mentre il ritorno sarà allo Stadium. L’altra semifinale opporrà l’Atalanta alla vincente tra Napoli e Spezia.

QUARTI DI FINALE: Inter-Milan 2-1, Atalanta-Lazio 3-2, Juventus-SPAL 4-0, Napoli-Spezia (domani, ore 21.00).

SEMIFINALI: Inter-Juventus (3 febbraio 2021), Napoli/Spezia-Atalanta (3 febbraio 2021).

