Coppa Italia, ecco quando si giocheranno le semifinali

L’Inter con la bellissima vittoria nel Derby della Madonnina di ieri ha strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia. Non c’è tempo per godersi il trionfo però: il calendario è serratissimo e settimana prossima ci sarà la sfida di andata per guadagnarsi la finale del trofeo. In attesa di scoprire le altre tre squadre che lotteranno per contendersi il titolo, si può già dare un occhio alle date di quando verranno disputate le partite.

Il 3 febbraio ci saranno le due semifinali di andata, mentre il 10 ci saranno quelle di ritorno. Al momento non si può ancora dire con certezza se l’Inter partirà tra le mura amiche o meno, ma il regolamento a tal proposito è chiaro: se dovesse passare la Juventus la prima partita sarebbe sicuramente a San Siro, mentre, qualora la Spal facesse il colpaccio con i bianconeri, si procederebbe al sorteggio per decidere lo svolgimento della semifinale.

