Corsera – Lautaro Martinez “delusione Mondiale”? Momento no per il Toro

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere della Sera, all'interno della quale a Lautaro viene attribuita l'etichetta di "delusione" dei Mondiali in Qatar. Tra la partita contro l' Arabia Saudita (due gol annullati per fuorigioco) e l'impalpabile prestazione contro il Messico , il Toro ha mostrato una delle sue versioni più opache.

Lautaro è in uno dei suoi momenti di flessione, durante i quali non riesce a esprimere tutto il suo potenziale. Il giornale, comunque, sottolinea come a non aiutare l'attaccante dell'Inter sia anche il gioco non brillante espresso fin qui dalla nazionale di Scaloni.