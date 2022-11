Mercato – Inter, anche il Tottenham è interessato a Dumfries

L'Inter, dal canto suo, è disposta a privarsi di Dumfries durante il mercato invernale solo a patto di averlo a Milano per altri 6 mesi, in prestito . Da capire se gli Spurs vogliano forzare la mano per averlo a Londra fin da subito.

La sensazione è ormai chiara: tramontata l'ipotesi di cessione per Skriniar, è Denzel Dumfries il prescelto per essere sacrificato in nome del bilancio societario. I nerazzurri hanno bisogno di una cessione importante e l'olandese sembra essere il nome giusto. La formula con la quale l'Inter vorrebbe privarsi del suo esterno destro, tuttavia, non facilita di certo un suo addio. Da capire, allora, nelle prossime settimane, quali saranno le mosse dei club di Premier League interessati a Dumfries.