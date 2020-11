Costacurta: “Inter, col Real hai già fatto una grande partita. A Valdebebas sconfitta causata dai dettagli”

Si torna sempre lì: si torna sempre all’Inter che gioca, crea, costruire e poi non segna. E perde. E, da oggi, si torna sempre anche sull’argomento dell’assenza di Sergio Ramos, che non prenderà parte alla gara tra i nerazzurri e il Real Madrid di mercoledì prossimo, valida per la prima giornata di ritorno del girone di Champions League. A parlarne, oggi, durante Campo Aperto, in onda su Sky Sport, è stato anche Alessandro Costacurta.

Ecco le sue parole: “Ho rivisto la partita di Madrid, credo che l’Inter abbia sbagliato nei dettagli per usare le parole di Conte, ma ha fatto una grande partita – ha detto l’ex giocatore del Milan – A rivederla si prende un po’ di fiducia, fossi in Antonio la farei rivedere ai ragazzi perché l’hanno interpretata bene, senza paura. A tirare di più in porta è stata l’Inter, ha subito meno… Rivederla darebbe fiducia, anche perché è una partita importante e l’assenza di Ramos sposta tanto in favore dell’Inter”.

