Cottarelli su InterSpac: “Chiederò a Zhang di dare l’Inter agli interisti”

Il riferimento rimane il progetto del Bayern Monaco

"Proporrò a Zhang di dare l' Inter agli interisti. Abbiamo in programma di affidare ad una società specializzata il compito di stendere un piano di business. Speravamo di proporlo al club entro ottobre, ma dovremo aspettare qualche settimana in più, probabilmente a novembre. La nostra idea è quella di tenere come modello di riferimento il Bayern Monaco , l'esempio migliore di azionariato popolare. I tifosi bavaresi hanno il 75% del club, mentre le restanti quote sono di Audi, Allianz e Adidas".

Cottarelli ha poi proseguito: "Bisogna essere molto grati alla proprietà attuale per i propri sforzi, ma non capisco perché 4 milioni e mezzo di italiani non possano insieme fare quanto può fare un solo miliardario cinese o arabo. E poi, come nel caso del Bayern, l'azionariato popolare non esclude investitori con risorse più consistenti, anzi. Sopra tutti ci sarà sempre qualcuno di consistente come nel caso dei tedeschi. Al momento in InterSpac ci sono 16 fondatori e oltre 50 celebrità aderenti. Se le cose dovessero andare come speriamo non vorrei comunque il ruolo di presidente. Per quella carica mi piacerebbe vedere un ex giocatore nerazzurro".