Cremonese-Inter, Inzaghi: “Brozovic? Ecco quando torna. A Lukaku manca…”

Intervenuto nel pre-partita di Cremonese-Inter ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha commentato le scelte effettuate questo pomeriggio per il primo match del girone di ritorno di Serie A. Il tecnico piacentino, per prima cosa, ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Marcelo Brozovic, ancora fuori per infortunio dopo un problema accusato al ritorno dai Mondiali: "Ha avuto dopo il mondiale un problema abbastanza importante al polpaccio, dovrebbe tornare a giorni sul campo per poi vedere come riprenderà il decorso dell'infortunio".