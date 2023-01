Le PAGELLE di Cremonese-Inter: Lautaro fulminante, Dzeko e Darmian totali

Voti e giudizi dei calciatori nerazzurri scesi in campo questo pomeriggio

Antonio Siragusano

ONANA 6 - Non può davvero nulla sulla conclusione di Okereke che disegna una traiettoria imparabile e si spegne sotto l'incrocio dei pali.

DARMIAN 7 - Chiamato a sostituire Skriniar da braccetto destro di difesa, anche da adattato si conferma tra i migliori di giornata. L'accordo per il rinnovo biennale, raggiunto nelle scorse ore, è meritatissimo.

ACERBI 5.5 - Si prende un rischio enorme su una ripartenza che per poco non manda Okereke a tu per tu con Onana. Rimedia con un cartellino giallo che quantomeno evita guai più seri.

BASTONI 6.5 - Prova di personalità e qualità. Fa sentire dietro tutta la sua fisicità con coperture attente e fornisce un supporto costante alla fase offensiva

DUMFRIES 6 - Inzaghi lo manda in campo dal primo minuto in campionato per la prima volta in questo 2023. Dopo un primo tempo giocato sottotono, aumenta leggermente di giri nella ripresa.

GAGLIARDINI 5 - In scadenza di contratto, fuori dal progetto del club e insoddisfatto per il minutaggio che Inzaghi gli ha riservato nelle ultime due stagioni. Poca roba in campo, eppure viene preferito anche questo pomeriggio ad Asllani.

CALHANOGLU 6 - Non gioca tantissimi palloni come altre volte, ma ci mette grande voglia e costanza in mezzo al campo. Inzaghi lo sacrifica nella ripresa per il cartellino giallo rimediato nella prima parte di gara.

67' --> ASLLANI 6 - Entra per gestire il vantaggio appena trovato e lo fa con grande sapienza. Il vero mistero rimane la sua esclusione dal primo minuto anche questa sera.

MKHITARYAN 6 - Prezioso come sempre a cucire gioco tra centrocampo e attacco. Anche oggi chiamato agli straordinari in un periodo denso di impegni, cala comprensibilmente negli ultimi minuti.

DIMARCO 6.5 - Solo un grande intervento di Carnesecchi gli impedisce di siglare il gol di giornata sulla botta da fuori di esterno sinistro. Raramente tradisce e anche questo pomeriggio risulta tra i più lucidi.

66' --> GOSENS 6 - Si fa vedere spesso in avanti con i suoi movimenti in profondità. Senza strafare, continua a crescere.

DZEKO 7 - Scuote la squadra nel momento più complicato della partita e con una conclusione al volo favorisce il gol del pareggio di Lautaro. Entra da protagonista anche sulla seconda marcatura dell'argentino con un assist illuminante.

77' --> LUKAKU s.v.

LAUTARO 8 - Capitano e leader nel momento più duro della stagione. Timbra il cartellino per ben due volte e per la quarta stagione di fila raggiunge la doppia cifra di reti in campionato. E' la stella polare di una squadra in difficoltà, si carica di responsabilità e regala i tre punti.

77' --> CORREA s.v.

INZAGHI 6.5 - Più che la prestazione, questa sera la sua Inter cercava il risultato per lasciarsi alle spalle la sconfitta con l'Empoli ed iniziare con un successo il girone di ritorno. Vittoria comunque meritata con una pressione costante su un campo non semplice. L'unica pecca rimane l'ennesima esclusione di Asllani dal primo minuto, soprattutto dopo il grande impatto che l'albanese aveva avuto nell'ultimo turno di campionato e vista la prestazione sbiadita di Gagliardini.