Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi pensa a D’Ambrosio capitano

Due ballottaggi per il tecnico in vista della gara di domani

L' Inter si prepara alla prima gara del girone di ritorno di Serie A , che la vedrà scendere in campo domani pomeriggio, sul campo della Cremonese . Alla vigilia del match, a Inzaghi rimangono due dubbi in merito alla formazione titolare, legati ai sostituti di Skriniar e Barella , entrambi squalificati.

Il primo riguarda la difesa. Come riporta Sky Sport, il ballottaggio è tra Darmian , leggermente favorito, e Danilo D'Ambrosio. Nel caso giocasse quest'ultimo, sarebbe il capitano dei nerazzurri, in virtù del maggior numero di presenze.

A centrocampo, invece, dove il favorito per sostituire Barella sembra essere Gagliardini, ma non è da escludere una maglia da titolare per Asllani. In attacco tornerà la coppia Lautaro Martinez-Dzeko, con Lukaku che partirà dalla panchina.