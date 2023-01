Brozovic non è più incedibile: Inter pronta ad ascoltare offerte

Dumfries potrebbe non essere l’unico big dell’Inter immolato sull’altare del bilancio in estate. I mancati introiti dovuti all’addio a zero di Skriniar, potrebbero spingere i nerazzurri a cedere un altro giocatore. E,...

Dumfries potrebbe non essere l'unico big dell'Inter immolato sull'altare del bilancio in estate. I mancati introiti dovuti all'addio a zero di Skriniar, potrebbero spingere i nerazzurri a cedere un altro giocatore. E, secondo La Gazzetta dello Sport, l'indiziato numero uno sarebbe Brozovic.

Intendiamoci, l'Inter non spingerà per cederlo proponendolo ai 4 venti. Tuttavia ascolterà offerte per il centrocampista e, secondo La Gazzetta, per 30 milioni potrebbe accettare. In primis per ragioni anagrafiche: il croato viaggia per i 31 anni. Senza contare poi tutti gli altri fattori: problemi muscolari sempre più frequenti, carattere molto particolare, ingaggio importante. Senza dimenticare che l'esplosione di Calhanoglu ha aperto un nuovo mondo all'Inter. Un mondo in cui è possibile andare avanti e vincere anche senza Brozovic.

Per questo il centrocampista non è più considerato intoccabile. E le big di mezza Europa hanno già alzato le antenne, Chelsea e spagnole in primis. Ma, secondo la Rosea, anche la Juventus sarebbe interessata. Questo ovviamente se tra processi e penalizzazioni, l'anno prossimo potrà ancora competere ad alti livelli.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Perdere Brozovic sarebbe un colpo pesante nell'immediato per i nerazzurri, ma va anche considerato che è un giocatore molto chilometrato. Da anni è quello con più chilometri percorsi in Serie A, e i recenti infortuni attestano un calo fisico. Monetizzare ora da una sua cessione potrebbe essere una mossa intelligente, specie adesso che Calhanoglu e Asllani sembrano poter prendere il suo posto. Certo la cosa migliore sarebbe quella di evitare di cederlo alla concorrenza: venderlo alla Juventus sarebbe un grande errore. Anche se, a una prima occhiata, tra bilancio e tribunale, sembra improbabile i bianconeri possano davvero farsi avanti con un'offerta appetibile. Più probabile il calciatore venga eventualmente venduto all'estero.