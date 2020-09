Crespo su Lautaro: “Diventasse compagno di Messi farebbe le fortune della Nazionale, ma spero rimanga all’Inter”

Hernan Crespo, ex fenomenale attaccante dell’Inter e del Milan, ha parlato ai microfoni di Late931 Official, radio argentina, analizzando il possibile futuro di Lautaro Martinez, ancora avvolto nell’incertezza.

Crespo ha dichiarato: “Per il bene dell’Argentina, sarebbe bello che Lautaro Martinez e Leo Messi giocassero insieme, aumenterebbero l’intesa e farebbero sicuramente le fortune della nazionale. Tuttavia, anche se bisogna vedere come si svilupperà il discorso col Barcellona, personalmente vorrei che Lautaro rimanesse all’Inter, lo vedo bene lì”.

“La cosa migliore per il suo futuro e per la carriera è quella di proseguire in un club top come l’Inter, che lo metta al centro del progetto e lo faccia crescere con costanza, valorizzandolo a dovere”.

