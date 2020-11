Nazionali – Dalla Croazia buone notizie per Conte: Perisic e Brozovic vanno in panchina

Il primo commissario tecnico ad accogliere l’appello lanciato nei giorni scorsi prima da Beppe Marotta e poi da Antonio Conte, è stato il selezionatore della Croazia Zlatko Dalic. In occasione dell’amichevole contro la Turchia che avrà luogo questo pomeriggio a partire dalle 18.45, dalle formazioni ufficiali appena diffuse sono stati infatti lasciati fuori sia Marcelo Brozovic che Ivan Perisic, nonostante entrambi siano due calciatori fondamentali per la loro nazionale.

Evidentemente il commissario tecnico croato, per cercare di mantenere solidi i rapporti sia con l’amministratore delegato dell’Inter che con il tecnico leccese, ha evitato di appesantire le gambe dei due calciatori in un test comunque amichevole, preservandoli per i due match ufficiali che si giocheranno nei prossimi giorni validi per le ultimissime fasi della Nations League. Questo l’undici iniziale schierato da Dalic:

CROAZIA (4-2-3-1): Sluga; Juranovic, Vida, Pograncic, Melnjak; Rog, Badelj; Brekalo, Pasalic, Orsic; Budimir.

