Nazionali – Via libera per Barella: l’Italia lo aspetta in ritiro

Dopo Bastoni e Gagliardini, anche Nicolò Barella sta per raggiungere il ritiro della nazionale italiana. A differenza dei due compagni di squadra, infatti, il centrocampista sardo ha dovuto attendere l’ok da parte delle autorità sanitarie per aggregarsi in gruppo. A causa della positività di Daniele Padelli riscontrata all’Inter lo scorso sabato dopo il giro di tamponi che era stato realizzato ad Appiano Gentile nella mattinata di venerdì, l’ex Cagliari ho quindi dovuto aspettare il via libera dell’ASL.

Bastoni e Gagliardini, avendo già sofferto il Covid-19 nelle scorse settimane, hanno dovuto solamente attendere l’esito degli ultimi tamponi per poter raggiungere la nazionale di Roberto Mancini. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, Nicolò Barella starebbe dunque per raggiungere i compagni a Coverciano, insieme al difensore biancoceleste Francesco Acerbi bloccato in isolamento fiduciario per i casi emersi nella Lazio nei giorni scorsi.

