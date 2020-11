Mercato – Il Torino sfida il Cagliari per Nainggolan: via ai contatti con gli agenti

E’ innegabile che questo inizio di stagione sia stato oltremodo complicato per Radja Nainggolan. Nonostante la volontà prioritaria del ragazzo fosse quella di tornare in Sardegna a giocare con il suo amato Cagliari, sul gong della scorsa sessione di calciomercato il centrocampista belga è stato quasi obbligato a restare a Milano a causa dell’accordo mancato tra il presidente Giulini e l’Inter. Successivamente pochissimi minuti giocati, qualche giorno di stop causa coronavirus e strigliato di Antonio Conte in conferenza stampa.

Insomma, di inizi di stagione se ne sono visti sicuramente di meglio. E giunti a questo punto, anche se nel calcio tutto può cambiare in pochi secondi, lo scenario più probabile è quello che vede il Ninja in partenza il prossimo gennaio. Oltre al Cagliari, secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport ci sarebbe anche il Torino. Marco Giampaolo, che potrebbe esaltarlo da trequartista, lo vorrebbe innanzitutto per alzare il tasso di personalità del suo centrocampo, ma anche per poterlo utilizzare eventualmente in più ruoloi Il ds Vagnati, che presto tornerà a discutere con l’Inter del possibile scambio Izzo-Vecino, sta cercando di valutare le condizioni per l’ingaggio con gli agenti del calciatore.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<