La cronaca in diretta di Inter-Kairat: segui la partita live

Per la quarta giornata di Champions League, l’Inter ospita questa sera a San Siro il Kairat Almaty. Un match che i nerazzurri non hanno intenzione di sottovalutare, nonostante sulla carta siano nettamente favoriti rispetto alla formazione kazaka. In caso di successo, infatti, la squadra di Cristian Chivu andrebbe a punteggio pieno in cima alla classifica, chiudendo in attivo il bilancio della prima metà della fase campionato.

A partire dalle ore 21.00

Cronaca live Inter-Kairat: segui la quarta giornata di Champions League

12′ | Ci prova Pio Esposito da dentro l’area piccola ma il tiro rasoterra colpisce Lautaro Martinez a terra dopo aver tentato precedentemente la conclusione

11′ | Provvidenziale Sorokin con un salvataggio sulla linea su tiro al volo di Lautaro Martinez

5′ | Giallo per Jorginho per entrata brusca su Lautaro Martinez

1′ | Fischio d’inizio: è iniziata Inter-Kairat Almaty

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali di Inter-Kairat

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito.

A disposizione: 13. J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 53 Alexiou, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): 77 Anarbekov; 24 Mrynskiy, 25 Shirobokov, 80 Sorokin, 3 Luís Mata; 4 Kassabulat, 15 Arad; 55 Gromyko, 7 Jorginho, 9 Satpayev; 26 Edmilson.

A disposizione: 1 Zarutskiy, 82 Kalmurza, 5 Kurgin, 6 Sadybekov, 10 Zaria, 17 Baibek, 18 D. Glazer, 20 Tapalov, 33 Stanojev, 99 Ricardinho.

Allenatore: Rafael Urazbakhtin.

Arbitro: Luis Godinho (POR).

Assistenti: Rui Teixeira (POR) – Pedro Almeida (POR).

Quarto ufficiale: António Nobre (POR).

VAR: André Narciso (POR).

Assistente VAR: Tiago Martins (POR).