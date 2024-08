Inter-Lecce è il secondo match ufficiale del campionato di Serie A 2024/25. dei nerazzurri, il primo in casa. A San Siro, i ragazzi di Simone Inzaghi cercano la prima vittoria stagionale dopo il pareggio dell’esordio. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Lecce!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-LECCE

Il calcio d’inizio sarà alle ore 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LECCE

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 99 Taremi.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 4 Gaspar, 25 Gallo; 20 Ramadani, 75 Pierret; 22 Banda, 8 Rafia, 13 Dorgu; 9 Krstovic.

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 98 Borbei, 2 Pelmard, 5 Berisha, 7 Tete Morente, 10 Oudin, 14 Helgason, 23 Burnete, 27 McJannet, 29 Coulibaly, 36 Marchwinski, 50 Pierotti.

Allenatore: Luca Gotti.

Arbitro: DAVIDE DI MARCO.

Assistenti: Preti, Mokhtar.

Quarto ufficiale: Fourneau.

VAR: Abisso.

Assistente VAR: Meraviglia.