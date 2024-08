A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Lecce, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport per commentare la sfida che attende la squadra nerazzurra, alla prima stagione a San Siro.

Queste le sue parole:

DAZN

PRESTAZIONE – “La partita di Genova l’abbiamo vista. Abbiamo fatto buone cose, ma abbiamo commesso qualche errore non da noi. Non siamo felici del pareggio, ma sull’impegno non c’è niente da dire”.

TAREMI – “Taremi sta bene. Ha avuto un piccolo rallentamento durante la preparazione, ma sta bene ed è esperto. Farà un’ottima gara”.

LAUTARO – “Ha avuto un affaticamento giovedì e con lo staff medico abbiamo preferito non rischiarlo”.

ESORDIO A SAN SIRO – “Tornare a casa nostra dopo 3 mesi è emozionante. Speriamo di regalare loro una grande gara”.

SKY SPORT

MOTIVAZIONI – Tornare a casa è un piacere. Manchiamo da quasi 3 mesi. La squadra ha fatto una buona settimana e saremo pronti”.

INFORTUNIO LAUTARO – “Lautaro ha avuto un affaticamento giovedì e abbiamo preferito non rischiarlo. Abbiamo ottimi attaccanti per sostituirlo. Quest’anno ci saranno tanti cambiamenti con un calendario così”.

INSERIMENTO TAREMI – “Taremi è un giocatore esperto che tutti conoscevamo. Per noi è stata una bellissima scoperta anche come ragazzo. Si tratta di un ottimo professionista e ci darà tante soddisfazioni”.