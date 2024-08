Le FORMAZIONI UFFICIALI di Inter-Lecce: Inzaghi ne cambia 2

Prima gara a San Siro per l’Inter di Simone Inzaghi, che cerca la vittoria dopo il pareggio all’esordio contro il Genoa. Nella 2a giornata di Serie A, i nerazzurri affrontano il Lecce, reduce da una brutta sconfitta contro l’Atalanta.

Il tecnico interista effettua due cambi rispetto all’undici di Marassi: out per affaticamento Lautaro Martinez, in avanti ci sarà la coppia Thuram-Taremi. L’altra novità è in difesa, dove Pavard ritrova la maglia da titolare, con Bisseck che si siederà in panchina.

Solo una novità rispetto alle ipotesi della vigilia per Gotti, che sceglie il 4-2-3-1. Dietro a Krstovic, infatti, non agirà Marchwinski, ma Rafia.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Lecce: