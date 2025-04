La cronaca in diretta di Inter-Milan: segui la partita live

Il 23 aprile 2025 è in programma Inter-Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. A San Siro i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria, la prima stagionale in un derby, per conquistare l’accesso alla finale di Roma.

A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Inter-Milan. Segui la partita in diretta e con noi!

Cronaca live Inter-Milan: segui il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 99 Taremi.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 11 Correa, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (3-4-2-1): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 20 Jimenez, 29 Fofana, 14 Reijnders, 19 Theo Hernandez; 11 Pulisic, 10 Leao; 9 Jovic.

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 7 Gimenez, 8 Loftus-Cheek, 21 Chukwueze, 24 Florenzi, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi, 38 Bondo, 42 Terracciano, 79 Joao Felix, 80 Musah, 90 Abraham, 99 Sottil.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

Arbitro: DANIELE DOVERI.

Assistenti: Meli, Alassio.

Quarto ufficiale: Aureliano.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Marini.

SQUALIFICATI

Inter: –

Milan: –

DIFFIDATI

Inter: Acerbi, Bisseck, Dumfries

Milan: Hernandez, Reijnders, Terracciano