Marotta SBOTTA sul rinvio: “Mai successo nella storia”

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Milan, derby valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il presidente ha commentato l’imminente impegno dei nerazzurri.

Inter-Milan, le parole di Beppe Marotta

“Voglia di rivincita dopo la Supercoppa? Si tratta di un derby e per noi è una partita importante perché siamo vicini a una finale alla quale teniamo molto. Ci sono tante insidie. Loro sono motivati e anche noi dobbiamo esserlo di conseguenza”.

“Cosa è successo per Inter-Roma? Rinnovo il cordoglio per il papa, una figura nobile vicina alle realtà sportive. Ho condiviso con lui discorsi sui valori dello sport. Ringrazio giocatori e allenatori che hanno aderito all’invito della nostra società di giocare domani, nonostante uno slot del sabato e un impegno vicino contro il Barcellona. Però possiamo ribadire che il calendario è fitto e bisogna metterci mano al più presto”.



“Rinvio? Lo abbiamo chiesto perché abbiamo un impegno ravvicinato con il Barcellona, che l’impegno più importante nell’anno. Penso sia la prima volta che una squadra in semifinale di Champions gioca di domenica. Cercavamo il rinvio, ma abbiamo capito che c’era un calendario intasato che non ci permetteva di mettere la partita in altre date da qui alla fine del campionato”.

“Non faremo una rivoluzione, perché la rosa è competitiva. Dobbiamo abbassare l’età media e alzare il patrimonio. Lo faremo di concerto con le indicazioni della società che sono state precise, ma non stravolgeremo la rosa”.