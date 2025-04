Inter-Milan, formazioni UFFICIALI: sei novità

Tutto pronto San Siro, per Inter-Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, con i nerazzurri a caccia di una vittoria dopo l’1-1 dell’andata. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma mercoledì 23 aprile alle 21.00.

Inzaghi, allora, sceglie un turnover abbastanza ampio, con tante novità rispetto alla sfida di domenica con il Bologna: Josep Martinez al posto di Sommer in porta; Bisseck e De Vrij in difesa e Asllani a centrocampo. In attacco, sarà Taremi ad affiancare Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Milan, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.