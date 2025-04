Furia Inter sul gol di Orsolini: il RETROSCENA di Inzaghi

Il gol di Orsolini nel finale di Bologna-Inter ha fatto molto discutere in casa nerazzurra, con lo stesso Simone Inzaghi che ha parlato dell’irregolarità sulla rimessa laterale, antecedente a quella di cui è nato il gol, battuta diversi metri più avanti, senza sanzione arbitrale.

Un episodio che ha innervosito tutta l’Inter, con diversi giocatori furiosi con l’arbitro Colombo al termine della gara. Proprio questo episodio è stato protagonista dell’ultima puntata di BordoCam di DAZN. Come si può vedere, Simone Inzaghi ha cercato soprattutto di calmare i suoi giocatori, pur non risparmiando uno sguardo in tralice al direttore di gara.

Questo il video di BordoCam dedicato a Bologna-Inter: