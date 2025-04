Marotta ha scelto l’allenatore e il ds dell’Inter U23

Sta prendendo sempre più forma il progetto dell’Inter per la creazione della formazione Under 23, che dalla prossima stagione dovrebbe partecipare al campionato di Serie C. I nerazzurri si sono mossi già da tempo e ora sembra essere arrivata anche la scelta del direttore sportivo.

Secondo Gianluca Di Marzio, il ruolo sarà affidato a Gianluca Andrissi, che avrà il compito di costruire la rosa dell’Inter U23 insieme a Dario Baccin. Il presidente Beppe Marotta, infine, sembra aver scelto anche chi sarà a guidare la squadra in panchina.

L’allenatore, infatti, dovrebbe essere Stefano Vecchi, ex tecnico della Primavera nerazzurra, attualmente al Vicenza. Il suo passaggio all’Inter U23, dovrebbe avvenire anche in caso di promozione in Serie B con il club veneto.