Chi è Steijn: il trequartista bomber, profilo PERFETTO per Oaktree

Uno dei giocatori che recentemente è finito nel mirino dell’Inter è Sem Steijn, il cui cartellino appartiene al Twente, club olandese col quale si sta mettendo molto in mostra nel corso di questa stagione. Dai Paese Bassi emerge un indizio, non ancora confermato, secondo cui il giocatore classe 2001 avrebbe una clausola molto bassa.

Oltre al fattore economico – che è comunque sempre un aspetto da tenere in considerazione – sono molte anche le altre caratteristiche che rendono questo giocatore un talento molto interessante in ottica Inter soprattutto tenendo conto dei parametri imposti da Oaktree per la prossima sessione estiva di mercato.

Steijn Inter

Il capocannoniere di un campionato importante come l‘Eredivisie non è certamente un obiettivo che si raggiunge se non si ha talento e questo sembra essere proprio cosa non manca a Sem Steijn. Negli ultimi giorni sono emersi rumours che vedono il forte trequartista olandese come un uomo mercato, finito nel mirino della Roma e dell’Inter.

Steijn Transfermarkt

Alto 173 centimetri, il suo valore su Transfermarkt ad aprile 2025 è di 16 milioni di euro, una cifra non altissima ma che certamente potrebbe alzarsi di qualche milione nel caso in cui Steijn confermasse fino a fine stagione questo suo ottimo rendimento. Le richieste economiche del Twente invece potrebbero essere più alte in caso di trattativa con altri club (senza la clausola).

Carriera Steijn

La carriera di Steijn è certamente legata all’Ado Den Haag, società nella quale è cresciuto da ragazzino fino ad arrivare ad esordire in prima squadra. Nel campionato 2018/19 passa però in prestito sempre in Olanda al VVV Venlo per accumulare maggiore minutaggio ed esperienza. Si conta per lui un’altra avventura in prestito negli ultimi sei mesi del 2019 ma questa volta curiosamente negli Emirati dove firma con l’Al-Wahda.

Infine il salto di qualità lo compie nel 2022 quando firma a parametro zero con il Twente, una delle società che punta maggiormente sui giovani e che decide di investire sul suo talento. In questa stagione ha compiuto la definitiva maturazione tanto da essere capocannoniere dell’Eredivisie (pur da trequartista) con 23 gol segnati nelle prime 29 giornate e un grande vantaggio sugli altri marcatori.

Steijn caratteristiche

A livello personale viene paragonato a Odegaard, capitano dell’Arsenal, come stile di gioco offensivo e qualità tecnica. Ha certamente ottime abilità di finalizzazione e Steijn è anche bravo nei passaggi grazie al suo passo rapido nel breve e al baricentro basso con i quali disorienta gli avversari. Può giocare da trequartista, mezzala e anche a supporto di un attaccante più fisico.

Può crescere dal punto di vista dei contrasti e dei duelli fisici oltre che sul piano difensivo. Non ha una velocità eccezionale ma compensa con ottime letture del gioco e tempismo negli inserimenti in area che gli permettono di trovare sempre grandi occasioni da gol con il suo piede forte che è il destro. Può quindi crescere ancora parecchio ma è certamente un talento molto promettente.