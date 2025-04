Dove Inter-Milan: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia

Altro impegno decisivo nel fitto campionato della squadra di Inzaghi. A San Siro, sarà di nuovo Inter-Milan, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri ripartono dall’1-1 dell’andata e cercano la prima vittoria stagione con i rossoneri per ottenere la qualificazione.

Il calcio d’inizio di Inter-Milan, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, è fissato per mercoledì 23 aprile alle ore 21:00.

Inter-Milan, dove vederla su Mediaset: Canale 5 o Italia Uno?

Il derby di Milano sarà visibile in chiaro su Mediaset e nello specifico su Canale 5 per tutti i tifosi. Il match di San Siro (qui le probabili formazioni di Inter-Milan) verrà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, in maniera completamente gratuita. Basterà infatti registrarsi sul portale e selezionare l’evento desiderato dalla sezione ‘dirette’.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Milan in diretta insieme a voi!