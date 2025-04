Dumfries e Zielinski in Primavera: come procedono i recuperi

In questo momento cruciale della stagione con tantissimi impegni tra Coppa Italia, Serie A e Champions League, al tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe far molto comodo avere a disposizione l’intera rosa e riuscirsi a gestire al meglio le energie della sua Inter. Purtroppo però deve fare i conti con alcuni infortunati importanti.

Attualmente nell’Inter fermi ai boxi ci sono dei giocatori molto importanti come Marcus Thuram, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, arrivano però grandi notizie in merito al recupero degli ultimi due: entrambi ieri si sono infatti allenati a buon ritmo con la formazione Primavera di Zanchetta.

Ciò significa che già domani Dumfries e Zielinski potranno tornare in gruppo con i compagni della prima squadra e allenarsi al meglio agli ordini di Inzaghi. Dovrebbero così ritornare nell’elenco dei convocati per la partita con la Roma in programma domenica. Più cautela invece su Thuram ma anche lui è vicino al rientro, ottime notizie per Inzaghi in vista del Barcellona.