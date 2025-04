Dall’Inghilterra: offerta del Man United da 60 milioni all’Inter

La sessione estiva di calciomercato si sta avvicinando e sono tanti i giocatori dell‘Inter che in questa stagione sono cresciuti molto, tanto da essere finiti nel mirino delle big europee. Ogni settimana dall’estero arrivano infatti nuove voci di mercato che riguardano giocatori nerazzurri accostati ad altri club.

L’ultimo, in ordine di tempo, a finire in questa lista è Yann Aurel Bisseck che sarebbe finito nel mirino del Manchester United, alle prese con l’ennesima rivoluzione dopo un anno negativo. Il club inglese sembra essere pronto ad investire la bellezza di 60 milioni di euro, come si legge dal media britannico TheHardTackle che cita fonti spagnole.

Bisseck è finito nel mirino di parte della tifoseria dell’Inter per alcuni errori ma la sua rimane una stagione molto positiva in cui è cresciuto tanto soprattutto nella prima metà di campionato nel corso della quale ha dovuto a lungo sostituire Pavard infortunato. Da capire quale sarà la posizione dell’Inter se in estate arriverà davvero un’offerta così ricca.