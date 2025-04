Pericolo diffidati in Inter-Milan: i 5 giocatori che rischiano la finale

Questa sera alle 21 va in scena un nuovo atto dell’infinita rivalità tra le due società milanesi con il derby Inter-Milan valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, andata conclusasi 1-1 ad inizio mese. Come ogni volta sarà una sfida molto sentita da entrambe le tifoserie ma anche dai giocatori in campo che dovranno dare il 100%.

Alcuni calciatori di Inter e Milan questa sera dovranno però fare attenzione all’irruenza degli interventi e alle proteste nei confronti del direttore di gare per evitare ammonizioni che potrebbero risultare pesanti. Sono infatti ben 5 i calciatori diffidati che oggi potrebbero scendere in campo e prendersi un cartellino giallo molto pesante.

Nell’Inter ci sono Acerbi e Bisseck (oltre all’infortunato Dumfries che quindi è fuori pericolo) mentre nel Milan ci sono Theo Hernandez, Reijnders e Terracciano. Tutti questi giocatori rischiano di dover saltare la finale di Coppa Italia se la loro squadra dovesse vincere stasera e loro prendersi un’ammonizione nel corso della gara.