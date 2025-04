Inzaghi RIVOLUZIONA l’Inter nel derby: ben 6 i cambi

Da ormai tante settimane il calendario dell’Inter continua ad essere intasato per via dei moltissimi impegni della squadra su tre fronti differenti, ma tutti molto importanti, come Champions League, Serie A e Coppa Italia. In quest’ultima competizione, i nerazzurri giocheranno stasera la semifinale contro il Milan.

Come riportato da Sky Sport, il tecnico Simone Inzaghi ha scelto di fare un po’ di cambi rispetto alla formazione che ha schierato domenica a Bologna e sono previsti al momento ben sei giocatori differenti in campo. Rispetto alla sfida del Dall’Ara l’allenatore dell‘Inter ha quindi deciso di modificare più di metà squadra.

Una scelta figlia del fatto che domenica si torna in campo a San Siro per un match decisivo in chiave Scudetto contro la Roma e tra una settimana ci sarà la super sfida di Champions League a Barcellona. Stasera nel derby sono previsti gli inserimenti di alcune seconde linee come Asllani, Taremi e Bisseck: qui le scelte complete di Inzaghi.