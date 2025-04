Probabili formazioni Inter-Milan: chi al fianco di Lautaro

L’Inter cerca una reazione immediata dopo la sconfitta con il Bologna. A San Siro, i nerazzurri si giocano l’accesso alla finale di Coppa Italia, nel ritorno delle semifinali contro il Milan. I nerazzurri cercano la prima vittoria stagionale in un derby, nella sfida in programma mercoledì 23 aprile alle ore 21:00 (qui le informazioni sulla diretta tv di Inter-Milan).

Nonostante le fatiche delle ultime settimane, è probabile che Inzaghi confermi un undici piuttosto affiatato e con pochi stravolgimenti rispetto alla formazione solitamente titolare. In porta però dovrebbe tornare Josep Martinez al posto di Sommer ma difesa e centrocampo quasi non si toccano. In attacco invece Correa sembra al momento confermato al fianco di Lautaro.

Queste le probabili formazioni di Inter-Milan: