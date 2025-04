Inter-Roma e rinvii: retroscena su azioni legali di De Laurentiis

La giornata di ieri è stata molto caotica in merito ai continui ribaltoni che ci sono stati negli uffici della Lega Serie A per prendere una decisione sui rinvii delle partite che si sarebbe dovute disputare sabato 26 aprile ma rinviate per i funerali di Papa Francesco. Inter-Roma era una delle gare interessate e alla fine si è deciso di farla giocare domenica alle 15.

Ad un certo punto era emersa anche la possibilità di una deroga speciale per far giocare i nerazzurri e i giallorossi la sera di sabato, visto l’impegno di mercoledì in Champions League per la squadra di Inzaghi. Sembra poi che l’Inter abbia chiesto il rinvio della partita a maggio in modo da non avere tanti impegni ravvicinati nei prossimi giorni.

Secondo quanto scritto oggi da La Repubblica, però Aurelio De Laurentiis avrebbe protestato per questa ipotesi. Il presidente del Napoli avrebbe infatti anche minacciato azioni legali perché in questo modo i due diffidati dell’Inter (Bastoni e Mkhitaryan) avrebbero scontato la squalifica in un match più morbido come quello col Verona.