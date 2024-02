Inter-Salernitana, gara valida per la 25a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria per allungare a +10 sulla Juventus. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Salernitana!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-SALERNITANA

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90′ | FINISCE QUIIIIIIIIIIIIIII!

4-0 il risultato finale, gol di Thuram, Lautaro Martinez, Dumfries e Arnautovic!

90′ | ARNAUTOVIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCC

Ripartenza in stile Roma-Inter con Sanchez che lancia Dumfries, cross leggermente deviato che diventa perfetto per l’appoggio in rete di Marko!

84′ | Rovesciata di Pavard dopo un batti e ribatti in area, palla alta di poco.

83′ | Doppio cambio Salernitana: fuori Tchaouna e Zanoli, dentro Dia e Kastanos.

79′ | Gol annullato ad Arnautovic per fuorigioco.

76′ | Ultimo cambio Inter: fuori Bastoni, dentro Buchanan che esordisce con la nostra maglia!

73′ | Sanchez su punizione, palla troppo alta.

70′ | Ammonito Tchaouna per uno step on foot su Asllani.

66′ | Altro cambio Inter: fuori Calhanoglu, dentro Asllani.

65′ | Cross teso di Dumfries per l’arrivo coi tempi giusti di Sanchez, murato in extremis da Pasalidis.

64′ | Doppio cambio Salernitana: fuori Coulibaly e Dia, dentro Legowski e Weissman.

62′ | Ancora pericolosissimi da calcio d’angolo, sempre con de Vrij e sempre con Ochoa ad allungare sopra la traversa.

59′ | Triplo cambio Inter: fuori Mkhitaryan, Lautaro e Thuram ed entrano Klaassen, Sanchez e Arnautovic.

51′ | Missile di destro al volo di Calhanoglu dal limite dell’area, Ochoa respinge in angolo.

46′ | Comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

3-0 il risultato parziale, gol di Thuram, Lautaro Martinez e Dumfries.

40′ | DUMFRIES METTE IL TERZO!

Ripartenza letale con cross di Barella deviato da Pellegrino, Ochoa tocca ma non trattiene e Dumfries è lestissimo col tap-in a porta vuota!

24′ | Già un primo cambio per la Salernitana: esce Boateng infortunato, entra Maggiore.

19′ | RADDOPPIO IMMEDIATOOOOOOOOOOOOO

Lautaro Martinez lanciato direttamente da rimessa laterale da Carlos Augusto, rientra sul destro e col tiro a giro batte Ochoa!

17′ | GOOOOOOOL DI THURAAAAAMMMMMM

Carlos Augusto di forza sulla sinistra strappa fino al lato corto dell’area, serve Thuram a rimorchio col cross teso e Tikus non sbaglia!

15′ | Calhanoglu manda nello spazio Dumfries, cross teso per Lautaro che di prima si mangia il suo classico tiro di prima e in girata con il destro.

9′ | Altro brivido di testa da corner, questa volta è de Vrij ad essere respinto da Ochoa.

7′ | Bastoni ancora di testa da corner, palla alta.

6′ | Lancio di 50 metri sull’asse Bastoni-Barella, Nicolò si invola da solo verso la porta, decide di calciare fortissimo ma Ochoa tocca appena per spingere il pallone sulla traversa!

2′ | Clamorosa doppia occasione per l’Inter! Cross di Calhanoglu da calcio d’angolo, Ochoa fa un miracolo sul colpo di testa di Bastoni e, sulla respinta, Thuram arriva a ribattere ma colpisce il palo, con la palla che poi torna tra le mani del portiere avversario!

1′ | Fischia l’arbitro Piccinini, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA (3-4-1-2): 13 Ochoa; 4 Pasalidis, 5 Boateng, 24 Pellegrino; 59 Zanoli, 26 Basic, 18 L. Coulibaly, 6 Sambia; 87 Candreva; 10 Dia, 33 Tchaouna.

A disposizione: 56 Costil, 62 Allocca, 7 Martegani, 9 Simy, 11 Gomis, 14 Weissman, 20 Kastanos, 25 Maggiore, 44 Manolas, 55 Vignato, 99 Legowski.

Allenatore: Fabio Liverani.

Arbitro: MARCO PICCININI.

Assistenti: Cecconi, C. Rossi.

Quarto ufficiale: Camplone.

VAR: Serra.

Assistente VAR: Valeri.

Diffidati: Bastoni (I); Gyomber, Kastanos (S).

Squalificati: Bradaric (S).