La cronaca di INTER-SASSUOLO 1-2: altro incubo neroverde

Inter-Sassuolo, gara valida per la 6a giornata di Serie A, è l’occasione per i nerazzurri di strappare la sesta vittoria consecutiva in campionato. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi trovano di fronte la squadra di Alessio Dionisi, reduce da una grande vittoria contro la Juventus. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Sassuolo.

LA CRONACA DI INTER-SASSUOLO MINUTO PER MINUTO

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE

90+6′ | FINISCE QUI, PRIMA SCONFITTA STAGIONALE

1-2 il risultato finale, gol di Dumfries, Bajrami e Berardi.

94′ | Enorme occasione per Lautaro lanciato in profondità da Dumfries, rientra sul sinistro ma calcia fuori di pochissimo.

91′ | Spiove un pallone in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, Acerbi impatta di prima ma il tiro è centrale.

88′ | Gran parata in due tempi di Sommer su Lauriente che tiene in vita l’Inter.

85′ | Palla persa pericolosissima da Sanchez sulla trequarti difensiva, Laurienté mette fuori salvando l’Inter.

70′ | Frattesi lanciato da Carlos Augusto a tu per tu contro Consigli, prova il tocco morbido ma il portiere respinge.

62′ | GOL MERAVIGLIOSO DI BERARDI

Berardi pesca il “suo” gol: punta Mkhitaryan, rientra sul sinistro e calcia perfettamente all’angolino.

59′ | Cross perfetto di Mkhitaryan che spiove perfetto su Acerbi, il quale però non tenta nemmeno di colpire e la palla scivola sul fondo.

54′ | PAREGGIA IL SASSUOLO CON BAJRAMI

Bajrami taglia indisturbato in area di rigore, calcia con forza sul primo palo e trova il gol con la complicità di Sommer.

51′ | Erlic colpisce indisturbato di testa nell’area piccola ma mette incredibilmente fuori. Inter letteralmente graziata.

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+4′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO

1-0 il risultato parziale, gran gol di Dumfries negli ultimi minuti.

48′ | Retropassaggio horror di Calhanoglu intercettato da Bajrami, che per fortuna non sfrutta la chance e calcia fuori.

46′ | SUPER GOL DI DUMFRIEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSS

Denzel pescato sul vertice dell’area destro punta Viña e, dopo essersela spostata con il destro, calcia di sinistro all’angolino! Grande gol!

45′ | Sommer respinge un tiro dalla distanza di Bajrami.

41′ | Altro liscio sottoporta, questa volta di Lautaro Martinez su cross teso di Mkhitaryan.

39′ | Toljan si sgancia bene sulla destra e calcia di potenza, Sommer respinge.

37′ | Altro uno-due di qualità tra Dumfries e, questa volta, Mkhitaryan. Denzel cerca Thuram con un cross basso ma il francese liscia il tiro di prima.

33′ | Uno-due tra Dumfries e Barella sulla destra che porta l’olandese a crossare per Thuram ma il colpo di testa del francese finisce alto di poco.

15′ | Missile di Laurienté da lontanissimo, palla alta.

6′ | Thuram sgasa sulla destra bruciando Viti, poi arriva in area dal lato corto e prova a servire Dimarco ma Consigli si frappone.

1′ | Fischia l’arbitro Massimi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-SASSUOLO

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 5 Erlic, 21 Viti, 17 Viña; 24 Boloca, 7 Matheus Henrique; 10 Berardi, 11 Bajrami, 45 Laurienté; 9 Pinamonti.

A disposizione: 25 Pegolo, 28 Cragno, 2 Missori, 3 Pedersen, 6 Racic, 8 Mulattieri, 13 Ferrari, 14 Obiang, 15 Ceide, 20 Castillejo, 23 Volpato, 42 Thorstvedt, 44 Tressoldi, 92 Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: LUCA MASSIMI

Assistenti: M. Rossi, Dei Giudici.

Quarto ufficiale: Di Bello.

VAR: Abbattista.

Assistente VAR: Guida.