Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN, per commentare l’imminente gara dei nerazzurri contro il Sassuolo.

PRIMO POSTO – “Siamo ancora in una fase interlocutoria. Essere primi in classifica premia le prestazioni fatte. E credo che questa sia la cosa più importante al di là del risultato: la continuità delle prestazioni”.

INFORTUNIO ARNAUTOVIC – “Sicuramente non prenderemo nessuno. Speriamo l’infortunio sia breve. Inzaghi sarà bravo a trovare un elemento per sostituirlo in caso d’emergenza. Gli attaccanti ci sono. A livello collettivo la squadra può sopperire”.

PINAMONTI-FRATTESI – “Chi ci ha guadagnato? Spero entrambi. Seppure in modo diverso, entrambe vogliono risultati positivi. Credo che sia Pinamoniti sia Frattesi possano aiutare le rispettive squadre”