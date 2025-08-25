La cronaca in diretta di Inter-Torino: segui la partita in LIVE

Il primo avversario dell’Inter in questo nuovo campionato di Serie A è il Torino che oggi arriva a San Siro per disputare questo match valido per la 1^ giornata. I nerazzurri vogliono subito partire con il piede giusto di fronte al proprio pubblico e per prendersi i tre punti restando al passo con altre rivali come Napoli e Juventus. Seguite con noi la diretta di questa gara e in diretta sul nostro canale YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=UiHhbtD-yfY

Cronaca LIVE Inter-Torino: 1^ giornata Serie A

45′ + 1 | Finisce il primo tempo!

45′ | Occasione Torino con Ngonge agli sgoccioli del primo tempo, abbastanza facile per Sommer

44′ | Corner per l’Inter: la mette in mezzo Dimarco, ci arriva Acerbi di testa ma Franco si fa trovare pronto!

42′ | Tenta ancora la conclusione Sucic, ma il tiro è centrale; facile per Franco che para ed impedisce il 3-0 dei nerazzurri

40′ | Polemiche per fallo al limite dell’area ai danni di Thuram

36’| GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL INTER!!! HA SEGNATO MARCUS THURAM! Assist formidabile di un Sucic in splendida forma! Thuram si inserisce e la mette all’angolino! 2-0 Inter!

31′ | Ancora calcio d’angolo a favore del Torino: Biraghi dalla bandierina, Sommer allontana con i pugni

26′ | Intervento pulitissimo di Sucic su Vlasic, che impedisce l’avanzata al capitano del Torino

17′ | GOOOOOOOOOOOOOL INTER!!! HA SEGNATO ALESSANDRO BASTONI! Corner per l’Inter, Barella dalla bandierina serve un cioccolatino per Bastoni che firma di testa il primo gol della stagione nerazzurra spiazzando il neoarrivato Franco!

15′ | Conclusione interessante di Sucic da fuori area, ma il pallone vola alto sopra l’incrocio dei pali

15′ | Fallo a centrocampo ai danni di Ilkhan, che impedisce una buona ripartenza dell’Inter

13′ | Grande giocata di Sucic, tenta il tiro Lautaro da dentro l’area ma il pallone finisce fuori

11′ | Primi dieci minuti a ritmi bassi, con l’Inter che fa girare la palla in possesso. Ancora nessun tiro in porta

3′ | Primo calcio d’angolo per il Torino, Dumfries spazza di testa

1′ | Occasione di testa per Thuram su bel cross di Dimarco, sopra la traversa!

1′ | Fischia l’arbitro, inizia la partita!

1° TEMPO

Inter-Torino, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 19 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 22 Casadei, 6 Ilkhan, 66 Gineitis; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic. A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni.