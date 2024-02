Lecce-Inter, gara valida per la 26a giornata di Serie A. Al Via del Mare i nerazzurri cercano la decima vittoria del 2024, per mantenere la Juventus a distanza in vista del recupero contro l’Atalanta di mercoledì. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Roma-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI LECCE-INTER

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LECCE-INTER

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 59 Touba, 25 Gallo; 29 Blin, 20 Ramadani, 8 Rafia; 7 Almqvist, 91 Piccoli, 11 Sansone.

A disposizione: 40 Samooja, 98 Borbei, 9 Krstovic, 10 Oudin, 12 Venuti, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 22 Banda, 23 Esposito, 45 Burnete, 50 Pierotti, 77 Kaba.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Lautaro, 70 Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 49 Sarr, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: DANIELE DOVERI.

Assistenti: M. Rossi, Di Gioia.

Quarto ufficiale: Baroni.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: Mariani.

Squalificati: Dorgu (L), Pongracic (L). Diffidati: Banda (L), Rafia (L); Bastoni (I).