La cronaca in diretta di Monaco-Inter: segui la partita live

L’8 agosto 2025 è in programma Monaco-Inter, seconda amichevole del precampionato 2025/2026 della squadra di Chivu. Allo Stadio Louis II, i nerazzurri si trovano di fronte il primo testo impegnativo, dopo la gara con l’Under 23 di domenica.

A partire dalle ore 20.00, qui su PassioneInter.com sarà disponibile la cronaca live minuto per minuto e le pagelle Monaco-Inter. Segui la partita in diretta e con noi!

Le formazioni ufficiali di Monaco-Inter

MONACO (4-4-2): 1 Hradecki; 2 Vanderson, 17 Singo, 5 Kehrer, 12 Caio Henrique; 11 Akliouche, 6 Zakaria, 15 Camara, 7 Ben Seghir; 14 Biereth, 19 Ilenikhena.

A disposizione: 16 Kohn, 50 Lienard, 3 Dier, 4 Teze, 10 Golovin, 13 Mawissa, 18 Minamino, 20 Ouattara, 21 Michal, 22 Abdul Karim, 23 Bamba, 27 Diatta, 28 Coulibaly, 29 Brunner, 36 Embolo, 88 Magassa.

Allenatore: Adi Hütter.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 14 Bonny, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 59 Zalewski, 94 P. Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Mathieu Vernice.