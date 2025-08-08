Delirio totale in Monaco-Inter: rosso e CAOS arbitro

Doveva essere un test amichevole di alto livello, per mettere minuti nelle gambe e provare le nuove idee di Chivu, ma una decisione scellerata dell’arbitro ha rovinato tutto. Monaco-Inter, infatti, è stata condizionata dall’espulsione di Calhanoglu a metà del primo tempo.

Allo Stadio Louis II, il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo per la doppia ammonizione dell’arbitro Mathieu Vernice. Una scelta che ha lasciato perplessi tutti in campo, visto il contesto amichevole e vista anche la dinamica dell’intervento che è costato il secondo giallo.

Calhanoglu anticipa l’avversario in un contrasto neanche particolarmente duro a centrocampo, ma il direttore di gara lo punisce. Un gesto sconsiderato, che ha infastidito tutti, compreso lo staff del Monaco, tanto che l’allenatore Hutter è parso più volte chiedere di permettere all’Inter di giocare comunque in 11.