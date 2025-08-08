Nuovo colpo di scena Esposito: cessione fatta!

Dopo giorni intensi, con diversi ribaltoni, alla fine Sebastiano Esposito ha trovato la sua nuova squadra. L’attaccante lascia l’Inter, a un anno dalla scadenza del suo contratto, per diventare un nuovo giocatore del Parma.

Lo ha riportato Sky Sport, che ha confermato l’accordo totale tra il club emiliano e il giocatore. Il Parma, pertanto, batte la concorrenza del Cagliari dopo un testa a testa serrato. Da capire se le cifre ufficiali dell’operazione corrisponderanno ai 4 milioni di euro, più il 50% sulla rivendita a favore dell’Inter, come emerso negli scorsi giorni.