Monaco-Inter, formazioni UFFICIALI: due nuovi TITOLARI

Tutto pronto allo Stadio Louis II, per Monaco-Inter, seconda amichevole del precampionato 2025/2026 dei nerazzurri. Dopo l’esordio nel test casalingo con l’Under 23, i nerazzurri si trovano di fronte un avversario di alto livello, che fra una settimana esordirà in campionato. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma venerdì 8 agosto alle 20.

Chivu sceglie la via del 3-5-2, con Thuram e Lautaro Martinez a guidare l’attacco. Due nuovi acquisti partono titolari: Luis Henrique e Sucic, al posto di Dumfries e Mkhitaryan. Per il resto, in campo la formazione tipo dell’Inter.

Di seguito le formazioni ufficiali di Monaco-Inter, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.