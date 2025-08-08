8 Agosto 2025
Monaco-Inter, formazioni UFFICIALI: due nuovi TITOLARI
Le scelte di Hutter e Chivu
Tutto pronto allo Stadio Louis II, per Monaco-Inter, seconda amichevole del precampionato 2025/2026 dei nerazzurri. Dopo l’esordio nel test casalingo con l’Under 23, i nerazzurri si trovano di fronte un avversario di alto livello, che fra una settimana esordirà in campionato. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma venerdì 8 agosto alle 20.
Chivu sceglie la via del 3-5-2, con Thuram e Lautaro Martinez a guidare l’attacco. Due nuovi acquisti partono titolari: Luis Henrique e Sucic, al posto di Dumfries e Mkhitaryan. Per il resto, in campo la formazione tipo dell’Inter.
Di seguito le formazioni ufficiali di Monaco-Inter, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.
8 Agosto 2025 – 20:00
Stadio Louis II, Monaco
Monaco 4-4-2
Formazione1 – Hradesky 2 – Vanderson 17 – Singo 5 – Kehrer 12 – Caio Henrique 11 – Akliouche 6 – Zakaria 15 – Camara 7 – Ben Seghir 14 – Biereth 19 – Ilenikhena Adolf Hutter
Panchina
16 Kohn, 50 Lienard, 3 Dier, 4 Teze, 10 Golovin, 13 Mawissa, 18 Minamino, 20 Ouattara, 21 Michal, 22 Abdul Karim, 23 Bamba, 27 Diatta, 28 Coulibaly, 29 Brunner, 36 Embolo, 88 Magassa
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Nessuno
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 28 – Pavard 15 – Acerbi 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 8 – Sucic 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Massimiliano Farris
Panchina
12 Di Gennaro, 40 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 14 Bonny, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 59 Zalewski, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Josep Martinez, Bisseck, Palacios, Zielinski, Frattesi
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: